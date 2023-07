Gravina, ingaggiato un portiere under: ecco Giandomenico Iurino

Innesto under per la porta del Gravina. Giandomenico Iurino è un nuovo calciatore gialloblù: il portiere classe 2004, che è stato prelevato a titolo definitivo, nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Monopoli (una presenza in Coppa Primavera) per poi passare all'Afragolese nel corso del mercato invernale; con la formazione campana ha totalizzato 2 presenze.

Si tratta della terza operazione di mercato per il Gravina, che negli scorsi giorni ha ingaggiatto l'attaccante Domenico Santoro e confermato il centrocampista Giuseppe Lauria.