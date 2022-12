Gravina, innesto per la difesa: tesserato Ivo Quaranta

Rinforzo in difesa per il Gravina. La società gialloblù ha ingaggiato il centrale Ivo Quaranta: il classe 2001 proviene dal Fasano, con cui ha raccolto 3 presenze in campionato; lo scorso anno ha vestito anche la maglia della Cavese. "La FBC Gravina comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Ivo Quaranta -si legge nel comunicato pubblicato dal Gravina tramite i propri canali ufficiali- Difensore centrale, classe 2001, dotato di un’ottima struttura fisica, Quaranta, tarantino di Pulsano, arriva dal Fasano, dove ha giocato nella prima parte di stagione. Cresciuto nel settore giovanile di Palermo, Foggia, Cremonese e Cavese, con la quale ha anche debuttato in Coppa Italia di serie C. Il calciatore arrivato a Gravina nella giornata di ieri è a disposizione in vista della gara di domenica contro il Bitonto al Vicino".