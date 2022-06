Gravina Juniores, interrotto il rapporto lavorativo con il tecnico Antonio Ragone

Antonio Ragone non è più l'allenatore della formazione Juniores del Gravina. La società gialloblù ha annunciato la fine del rapporto lavorativo con il tecnico che ha guidato la squadra fino al quinto posto del girone L del campionato di categoria, conquistando 28 punti in 20 partite. In una delle due semifinali dei playoff, il Gravina è stato sconfitto per 3-0 dal Casarano.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Gravina tramite i propri canali ufficiali:

La FBC Gravina comunica la fine del rapporto lavorativo con l’allenatore della selezione Juniores Antonio Ragone. Il sodalizio murgiano ringrazia il tecnico altamurano per il lavoro svolto e gli augura il meglio per il proprio futuro professionale. Nei prossimi giorni il club gialloblù annuncerà il prossimo allenatore della Juniores per la stagione 2022/2023.