Gravina-Lavello, le info sulla prevendita dei biglietti

Squadra in casa FBC Gravina

FBC Gravina vs Lavello

Ultima giornata di campionato

7 Maggio 2023

15:00

Stadio "Stefano Vicino"

Uomo/Ospiti: 10€ + diritti di prevendita

Under 18 / Donne: INGRESSO GRATUITO

Ticket disponibili in prevendita su postoriservato.it e al Bar La Stazione di Gianfranco e Gina.

Botteghino casa aperto

Botteghino ospiti chiuso

La spinta del dodicesimo uomo per blindare la posizione in classifica e alimentare le speranze di salvezza diretta! La società chiama a raccolta la tifoseria per l'ultima partita di campionato, DifenDiamo la serie D, INSIEME! TUTTI ALLO STADIO

Fonte: comunicato ufficiale Gravina