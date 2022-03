Il Gravina ci prova ma non sfonda: pari a reti bianche contro la Mariglianese

Altro pareggio per il Gravina, dopo quello ottenuto nel derby di domenica a Bitonto. Allo stadio Vicino la sfida contro la Mariglianese termina 0-0. I gialloblù tentano di tenere le redini del gioco: Diop, dalla distanza, conclude ma il pallone finisce sopra la traversa; il Gravina si rende poi pericoloso in occasione delle conclusioni di Tommasone e Chacon. La formazione guidata dal duo Summa-Ragone non abbassa l'intensità nel secondo tempo e centra una traversa con Di Modugno; il forcing dei padorni di casa prosegue nel finale, ma gli ospiti riescono a resistere agli assalti. Il Gravina sale a quota 46 punti, occupando il sesto posto in classifica.