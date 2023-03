Gravina-Molfetta, cambia l'orario del match

Variazione di orario per il delicato derby tra Gravina e Molfetta, in programma domenica 12 marzo allo stadio Vicino e valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie D, girone H. La gara, inizialmente fissata per le ore 14:30, inizierà alle ore 15:00: la decisione è arrivata a seguito di un accordo tra le due società.

Gravina-Molfetta è un autentico scontro diretto per la salvezza, una gara da non sbagliare per entrambe le squadre che attualmente si trovano in piena zona playout. I gialloblù sono quartultimi in classifica a quota 24 punti e nelle ultime due partite hanno raccolto il pareggio interno con il Fasano e la fondamentale vittoria esterna sulla Puteolana; i biancorossi invece si trovano alla terzultima piazza, distanti solo una lunghezza: due le sconfitte raccolte negli ultimi due turni, contro BItonto e Cavese.