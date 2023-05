Gravina-Molfetta, ecco la data della sfida playout

Gravina e Molfetta si sfideranno in un derby barese nell'ambito dei playout del girone H della Serie D, dove soltanto una squadra potrà mantenere la categoria. In tal senso la Lega Nazionale Dilettanti ha reso nota la data in cui si giocheranno gli spareggi (l'altro del raggruppamento è Nocerina-Francavilla in Sinni): Gravina-Molfetta avrà luogo allo stadio Vicino domenia 14 maggio alle ore 16:00. Se nell'arco dei tempi regolamentari resisterà la parità, si andrà ai supplementari; in caso di ulteriore situazione di pareggio allora si salverà la squadra meglio piazzata in classifica.