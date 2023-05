Serie D girone H: ai playout Gravina e Molfetta si sfideranno per la salvezza

Ai playout sarà derby barese tra Gravina e Molfetta. Questa la sentenza emessa dalla trentaquattresima giornata del campionato di Serie D, girone H: le due formazioni, in seguito a tali risultati, si gocheranno la salvezza l'una di fronte all'altra e soltanto una potrà mantenere la categoria.

I gialloblù hanno ottenuto il fattore campo grazie alla vittoria per 3-1 sul Lavello nel match andato in scena allo stadio Vicino. Al 15' Manes ha portato in vantaggio i padroni di casa sugli sviluppi di un calcio piazzato, al 28' Liccardi ha approfittato di un errore difensivo per firmare pareggio. Nell'ultima parte del secondo tempo però gli uomini guidati da Raimondo Catalano hanno concretizzato la vittoria grazie al tiro all'incrocio di Zappacosta (74') e al sigillo di Coppola arrivato al 95'. Il Gravina ha chiuso la stagione regolare a 36 punti.

Il Molfetta ha terminato nel peggiore dei modi la regular season, visto che l'Afragolese ha espugnato lo stadio Paolo Poli con il risultato di 2-0. Le reti sono state segnate da Padulano al 13' e Mancino al 94'. Il Molfetta è rimasto fermo a quota 32 punti, e bisognerà cambiare registro in vista del delicato spareggio salvezza.