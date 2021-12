Gravina, domenica c'è il derby in casa col Molfetta: il precedente della passata stagione

La sedicesima giornata del campionato di Serie D, girone H, vedrà Gravina e Molfetta affrontarsi nel derby barese di domenica 12 dicembre, in programma allo stadio Stefano Vicino alle ore 15:00. I gialloblù, nel turno precedente, hanno ottenuto la loro seconda vittoria consecutiva espungando il campo del Rotonda grazie alla rete di Di Modugno, mentre la formazione allenata da Renato Bartoli ha colto un pareggio a reti bianche in un altro derby, quello col Team Altamura. L'incrocio dunque è fondamentale per entrambe le formazioni, al fine di poter allungare per quanto possibile la striscia positiva prima della sosta invernale.

Nel confronto andato in scena nella passata stagione tra le mura dello stadio Vicino il Gravina strappò un successo per 2-0 il 9 maggio 2021, nel match valevole per la ventinovesima giornata. Accadde tutto nella ripresa, dove i padroni di casa colpirono prima col sigillo realizzato da Guido Abayan su assist di Giuseppe Chiaradia, che al 77' firmà la sua marcatura personale direttamente da calcio piazzato.