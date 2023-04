Gravina, pari e patta con il Gladiator: allo stadio Piccirillo finisce 1-1

Squadra in casa

Squadra in casa Gladiator 1924

Dopo le due sconfitte subite da Nardò e Cavese, il Gravina riparte con un pareggio. Allo stadio Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere i gialloblù hanno meso a referto un 1-1 al cospetto del Gladiator, in una gara che si è decisa praticamente nelle ultime battute. Nel primo tempo da segnalare la traversa colpita dagli ospiti con Pontillo al 25': A fine ripresa, poi, la svolta: la formazione guidata da Raimondo Catalano è andata avanti grazie all'autogol di Tomi propiziato da Kharmoud, ma al 93' è arrivata la replica del Gladiator a firma di Mancini. Il Gravina sale così a quota 26 punti agganciando in classifica il Francavilla in Sinni.