Gravina, rafforzata la mediana: ecco Fausto Coppola

Il Gravina ha rinforzato la linea mediana con l'ingaggio del centrocampista Fausto Coppola. Nella passata stagione ha militato nel girone A della Serie D con la maglia dell'Imperia, totalizzando 37 presenze, 6 gol e 3 assist; nelle precedenti due stagioni ha vestito le maglie, sempre in Serie D, di Gladiator e Avezzano. Coppola, che può essere impiegato come mezzala e mediano, vanta anche delle esperienze in Serie C: nella stagione 2016/2017 ha raccolto 36 presenze all'Akragas, mentre dal 2017 al 2019 è stato un calciatore dell'Albinoleffe (27 presenze); 7 invece i gettoni raccolti con la Viterbese da febbraio a maggio 2019.

Gravina, ingaggiato Fausto Coppola: il comunicato ufficiale dei gialloblù

La FBC Gravina è lieta di comunicare l’acquisto delle prestazioni sportive del calciatore Fausto Coppola. Nato a Napoli nel 1997, Coppola è cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella, con la quale ha debuttato anche nel campionato di serie B nella stagione 2016/2017. In carriera ha militato tra i professionisti con le maglie di Akragas, Albinoleffe e Viterbese. Dotato di una buona tecnica e temperamento, Coppola mezz’ala di quantità e qualità, nelle ultime stagioni ha giocato in serie D nell’Avezzano, Gladiator e Imperia, dove nell’ultimo campionato ha segnato 6 reti in 32 presenze. Aggregatosi al gruppo gialloblù negli scorsi giorni, Coppola è a disposizione dei tecnici Summa e Ragone in vista dell’importante gara di domenica contro il Brindisi.