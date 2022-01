Gravina, ripresa in formato trasferta: due impegni per cercare continuità

Quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Questo il bilancio raccolto in trasferta finora dal Gravina, attualmente quarto in classifica nel girone H della Serie D a quota 32 punti. Uno score tutto sommato buono quello raccolto dagli uomini guidati dal duo Summa-Ragone, che alla ripresa del campionato fissata per il 23 gennaio dovranno affrontare due impegni on the road: migliorare il bottino relativo alle trasferte è di sicuro un buon punto di partenza per continuare a fare bene.

Con lo slittamento del calendario il Gravina ricomincerà dal match di Fasano, in programma il 23 gennaio allo stadio Curlo; il 30 gennaio invece i gialloblù approderanno allo stadio Capozza, dove avrà luogo il duello contro il Casarano.