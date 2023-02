Gravina, scelto il nuovo allenatore: Raimondo Catalano guiderà i gialloblù

Il Gravina ha scelto il proprio nuovo allenatore, dopo aver sollevato dall'incarico il duo formato da Antonio Summa e Felice Ragone: sarà Raimondo Catalano a guidare i gialloblù nella missione salvezza. Il classe 1994 ha guidato il Fano per 22 partite (girone F della Serie D) riuscendo a raggiungere l'obbiettivo della permanenza in categoria; da luglio 2020 a dicembre dello stesso anno si è seduto sulla panchina del Fasano, mentre in passato ha vissuto esperienze con Fidelis Andria, Pomigliano, Manfredonia, Termoli, Metapontino e Martina Franca (da vice).

Ad affiancare Catalano sarà il tecnico in seconda Vincenzo Rubino e il preparatore atletico Federico Colonna.