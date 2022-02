Gravina-Team Altamura posticipata alle 18:00: le info sui biglietti

Il derby tra Gravina e Team Altamura, in programma mercoledì 2 febbraio allo stadio Stefano Vicino, è stata posticipato alle 18:00. Questo l'annuncio diramato dalla squadra gialloblù, che ha inoltre reso pubbliche le modalità di acquisto dei tagliandi per la partita.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Gravina tramite la propria pagina Facebook:

????? ????? ?????? - ???????? ??? ???????

FBC Gravina vs Team Altamura 21a Giornata

2 Febbraio 2022

18:00

Stadio Stefano Vicino

Biglietto uomini: 10€ + 1€ prevedita

Under 14: 2€ + 1€ prevedita - obbligatorio il documento d'identità all'ingresso Donne + fascia d'età 14-18: 10€ + 1€ prevendita

Ospiti: 10€ + 1€ prevendita online sulla piattaforma https://bit.ly/3oejLWt

Ticket disponibili presso Bar La Stazione di Gianfranco e Gina., Weare Coffee sulla piattaforma postoriservato.it

Botteghino chiuso

L’ingresso sarà consentito solamente ai possessori del green pass rafforzato e utilizzo di mascherina FFP2 come da normativa vigente.

Per questo evento saranno validi solamente gli abbonamenti GOLD

La Murgia si colora per la partita che unisce due tifoserie calde e appassionate! Coloriamo il Vicino di gialloblù e sosteniamo i nostri ragazzi