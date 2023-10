Gravina, terzo ko di fila: il Casarano si impone per 1-0

Squadra in casa

Squadra in casa FBC Gravina

Arriva la terza sconfitta consecutiva per il Gravina, dopo quelle esterne contro Fidelis Andria e Team Altamura. Allo stadio Vicino i gialloblù sono stati battuti dal Casarano, per 1-0: a risultare decisiva è stata la rete direttamente su calcio di punizione firmata da Falcone al 7'.

Nella ripresa la formazione guidata da Raimondo Catalano ha sfiorato il pareggio con la girata di Lauria, mentre gli ospiti hanno colpito un palo in occasione del tentativo di Gjonaj; lo stesso attaccante successivamente si è fatto parare un calcio di rigore da Vlasceanu, per il possibile raddoppio. Il Gravina è rimasto così fermo a quota 4 punti in classifica, assieme al Bitonto.