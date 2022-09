Gravina, testa al campionato: il programma delle gare di settembre

Conto alla rovescia per il Gravina che in questo weekend esordirà in campionato: archiviata l'eliminazione dalla Coppa Italia Serie D per mano del Team Altamura (ai calci di rigore), la formazione guidata dal duo Summa-Ragone vuole iniziare al meglio il proprio cammino nella regular season, che vedrà fin da subito in programma dei confronti interessanti.

Domenica 4 settembre, allo stadio Vicino, arriverà la Nocerina, mentre l'11 i gialloblù presenzieranno allo stadio Capozza per la sfida al Casarano. Il Brindisi sarà l'avversario del secondo impegno casalingo stagionale (18 settembre), invece chiuderà il mese il derby contro il Team Altamura allo stadio D'Angelo, fissato per domenica 25 settembre.