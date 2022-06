Gravina, tutti i marcatori della stagione 2021/2022

Sono state 51 le reti segnate dal Gravina in questa stagione: nella classifica ad hoc, i gialloblù è risultata come l'ottavo miglior attacco del girone H; i gol al passivo sono stati invece 49. In cima alla lista dei marcatori della formazione barese c'è l'attaccante Modou Diop: il classe 1992 ha messo a referto 17 centri in 34 partite, piazzandosi alle spalle di Giancarlo Malcore dell'Audace Cerignola (23 gol) e Ciro Favetta della Casertana (quota 18) e a pari merito con Michel Ferreira del Rotonda.

Dietro a Diop ci sono Luca Di Modugno e Santiago Chacon, autori di 4 reti; a seguire Matteo Gilli, Rodrigo Tuninetti, Giuseppe Chiaradia, Antonio Borgia, Anas Kharmoud e Strahinja Krstevski, tutti con 3 reti a testa. Vincenzo Tommasone ha segnato 2 gol, un centro ciascuno invece per Salvatore Giglio, Mattia Scalisi, Eustachio Bruno, Angelo Rechichi e Michele Terrevoli.