I match del Gravina fissati a marzo: in palio punti pesanti per la salvezza

Il marzo appena iniziato sarà importante per il Gravina, attualmente in zona playout con 21 punti messi a referto. In queste tre partite i gialloblù devono assolutamente cercare di fare risultato in modo da inseguire la salvezza; proprio a tal proposito sono in programma due scontri diretti,

Si partirà dalla trasferta sul campo della Puteolana di domenica 5 marzo, a seguire ci sarà il duello con il Molfetta fissato allo stadio Paolo Poli domenica 12 marzo. A chiudere il mese la dura sfida al Nardò, che si disputerà allo stadio Giovanni Paolo II (domenica 19 marzo).