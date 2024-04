Bari, Iachini: "La squadra è compatta, le mancano solo i gol. Con la Cremonese serve una grande partita"

Giornata di vigilia per il Bari, atteso dall'anticipo della 32º turno di Serie B al San Nicola contro la Cremonese, venerdì 5 aprile alle 20:30. Della difficile partita contro i grigiorossi, una delle candidate alla promozione diretta, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei pugliesi Giuseppe Iachini.

Uno dei problemi principali del Bari, che attualmente ha un solo punto di vantaggio sui play-out, è la scarsa prolificità in termini di gol: "Nelle ultime partite ci è mancato solo il gol. Siamo stati produttivi a livello di costruzione, creando occasioni da gol. Contro la Samp abbiamo tirato 16 volte e anche a Modena siamo arrivati in area senza però riuscire a centrare la porta. Stiamo lavorando tanto, anche per sfruttare meglio le palle inattive, ma in generale su tutta la fase offensiva. Nel calcio c’è la giornata dove con meno tiri fai più gol. Alcuni episodi non hanno girato a nostro favore, ma la squadra ha reagito e ha creato situazioni per provare a fare gol, vincere la partita. È importante che la squadra abbia la voglia e creda nella possibilità di ribaltare la partita. Con qualche gol in più avremmo quei 4-5 punti in più che la squadra meritava".

Al Braglia Puscas e Sibilli sono stati sostituiti dopo i primi 45'. C'è chi l'ha interpretato come un segnale forte: "Non è stata una bocciatura. Puscas tornava dagli impegni con la Romania. Nel primo tempo non l’ho visto con il passo giusto per darci una mano e ho scelto di cambiare. Ci aspettiamo i suoi gol, sappiamo quanto può darci. Sono contento di come è entrato Colangiuli, mi è dispiaciuto averlo tolto. Anche Peppe (Sibilli ndr) per noi è importante".

A mister Iachini è stato chiesto se percepisca preoccupazione da parte dei suoi: "Nelle scorse settimane sì, ora no. Dopo la partita contro la Samp, in cui non abbiamo rischiato quasi nulla, la squadra è diventata compatta, rischia poco. A Modena abbiamo giocato, ci è mancato il gol per ribaltare la partita. Non ho visto una squadra che molla. La strada su cui continuare è questa, dobbiamo far girare la ruota dalla nostra parte".

Il tecnico è tornato sull'esordio di Colangiuli: "Mi è capitato più volte di far esordire giovani, penso a Icardi, Belotti, Raspadori. In Europa a 18-19 anni giocano tutti, da noi non accade, e su questo ho il mio pensiero. Colangiuli si allenava con noi da una decina di giorni. Mi è piaciuta la sua vivacità, ha fatto due grandi giocate. Abbiamo bisogno di questo. Anche Aramu e Bellomo sono stati positivi. Voglio questo da chi subentra. Dopo il gol mi ha emozionato l'abbraccio della squadra".

Nonostante provenga da un'inaspettata sconfitta interna contro una squadra di bassa classifica come la FeralpiSalò, la Cremonese è ancora in piena lotta per la promozione diretta: "Non credo ad una Cremonese che si presenterà qui sottotono. Abbiamo rispetto di una squadra forte, ma siamo noi a dover fare una grande partita. Serviranno molta attenzione al particolare, intensità, aggressività, essere efficaci in avanti, proponendo le cose che stiamo mettendo in campo".

Iachini, pur senza sbottonarsi, ha risposto a proposito delle condizioni fisiche di Diaw e Aramu: "Se possono giocare dall’inizio? Valuteremo domani, anche con lo staff medico quanti minuti avranno nelle gambe".

Al tecnico biancorosso è stato chiesto se adotterà la difesa a quattro o a tre: "Lavoriamo su entrambi i moduli. Nell’altra situazione portavamo già uomini in area avversaria e sfruttando gli esterni".

In molti si chiedono il perché Maiello, nonostante il recupero dall'infortunio, non sia preso in considerazione: "Raffaele migliora di settimana in settimana. Benali è in un ottimo momento. Ci servono interni di centrocampo con gamba lunga. Adesso preferisco non cambiare questo tipo di discorso. Mi rivedo in giocatori come Benali e Maiello, non credo abbiano la corsa per fare gli interni di centrocampo. In questo momento la scelta è determinata dal fatto che Benali sta facendo molto bene".

Sull'eventuale riconferma di Pucino, autore del gol del pari di Modena, che era stato schierato dall'inizio per la defezione dell'ultim'ora di Dorval: "Raffaele ha fatto una buona gara, ora vedremo se potrà essere titolare o meno".

Ancora su Colangiuli e sulla sua posizione: "In Primavera giocava ala destra, ma anche Chiesa e Raspadori sono partiti così e sono stati impiegati anche da centravanti. È un ragazzo interessante, sa essere velenoso e ci può essere d'aiuto".

In chiusura una domanda su Lulic, finora deludente: "Al momento non ho tante soluzioni. Sull’angolo in cui ha segnato Pucino ha fatto una giocata sveglia. Ogni tanto sbaglia qualcosa, ma è un ragazzo intelligente, ha belle letture. Acampora sta tornando a disposizione, stiamo provando a recuperare anche Edjouma".