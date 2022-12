Il Bitonto dilaga nel derby contro il Gravina: vittoria per 4-1

Prosegue il momento d'oro del Bitonto, continua invece quello negativo del Gravina. Questa è la conclusione che emerge dal derby andato in scena tra le due formazioni allo stadio Vicino e vinto dai neroverdi per 4-1, in rimonta. Ad aprire le danze sono stati i gialloblù all'8', con la rete di Chacon; successivamente gli uomini guidati da Valeriano Loseto hanno reagito e hanno ribaltato l'esito della gara grazie a Palazzo (18') e Gianfreda (31'). Nella ripresa i padroni di casa hanno provato a reagire ma negli ultimi minuti Maffei ha archivato la pratica realizzando una doppietta (reti all'85' e al 94'). Il Bitonto, al quinto risultato utile di fila, è salito a 19 punti, mentre il Gravina è rimasto al penultimo posto in classifica a quota 9 senza ancora aver vinto una gara.