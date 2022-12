il Bitonto gioisce ancora: Cardore stende la Nocerina (1-0)

Squadra in casa

Squadra in casa Bitonto

Prosegue il momento positivo per il Bitonto: i neroverdi hanno battuto 1-0 la Nocerina allo stadio Città degli Ulivi, assicurandosi la seconda vittoria consecutiva dopo quella nel derby contro il Gravina ma soprattutto il sesto risultato utile di fila. A decidere la gara è stato Cardore, che al 42' ha realizzato un calcio di punizione da circa 25 metri. Il Bitonto, a seguito di questo successo, sale a 22 punti in classifica; da segnalare, a margine, la cessione in prestito del portiere Antonio Figliola al Martina.