Il Bitonto lotta ma cade contro il Barletta in una gara intensa: 2-1 il finale al Puttilli

In un match molto intenso il Bitonto mette in difficoltà l'ostico Barletta ma alla fine esce sconfitto dalla sfida dello stadio Puttilli: i biancorossi si sono imposti per 2-1 nell'anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie D girone H, con gli uomini guidati da Valeriano Loseto che hanno comunque sfoderato una bella prestazione. Ad aprire le danze sono stati i padroni di casa grazie al classico gol dell'ex firmato da Lattanzio al 16'; la replica ospite è arrivata subito, in occasione del colpo di testa di Cardore sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Barletta colpisce poi la traversa sulla punizione calciata da Vicedomini

Gli animi del match si surriscaldano e, in seguito ad una rissa scaturita dal fallo di Riefolo su Di Piazza, l'arbitro espelle lo stesso attaccante biancorosso e Figliolia: entrambe le squadre rimangono in dieci uomini. Sul finale del primo tempo altra traversa del Barletta, stavolta colpita da Russo; nella ripresa la squadra allenata da Francesco Farina incassa l'espulsione di Vicedomini, giocando dunque in nove ma riuscendo a trovare il vantaggio con il gol in acrobazia di Pollidori all'80'. Il Bitonto resta così fermo a quota 30 punti in classifica.