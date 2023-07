Il Bitonto ritocca la mediana con l'esperienza di Gennaro Acampora

Esperienza per la mediana del Bitonto, che ha accolto Gennaro Acampora come primo volto nuovo della stagione 2023/2024. Il centrocampista classe 1989 arriva in neroverde dopo l'annata trascorsa al Lavello, raccogliendo 30 presenze. Mediano di ruolo, utilizzabile anche nel ruolo di centrocampista centrale puro, Acampora ha lungo curriculum in vari gironi della Serie D con le maglie di Nola, San Tommaso, Sanremese, Avellino, Pavia, Argentina Arma, Picerno ed Olympia Agnonese: sono oltre 200 le presenze raccolte nella quarta serie.

Nel 2010/2011 ha totalizzato 5 presenze in Serie C2 in forza all'Isola Liri, mentre in C1 ha militato nell'Ascoli e nella Paganese; 2 le presenze messe a referto nel girone A di Serie C con il Monza. Si tratta della seconda mossa di mercato del Bitonto, che ha confermato precedentemente l'attaccante Simone Figliolia.