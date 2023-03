Il Bitonto subisce la rimonta della Cavese al fotofinish: neroverdi sconfitti per 2-1

Il Bitonto sfiora l'impresa ma cade nel finale contro la Cavese capolista: presso il Polisportivo Nicola Rossiello i neroverdi hanno incassato una sconfitta per 2-1 maturata in extremis, proprio negli ultimi minuti di gioco. I padroni di casa erano andati in vantaggio grazie al quarto centro stagionale di Figliolia (35'); poi la rimonta della formazione campana iniziata con il gol di Foggia all'80' e conclusa al 94' in occasione del centro firmato da Gagliardi. Il Bitonto, all'undicesima sconfitta stagionale, è rimasto fermo a quota 36 punti.