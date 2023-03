Il Bitonto va ko contro il Nardò: granata vittoriosi per 3-0

Sconfitta in terra salentina per il Bitonto, che al “Giovanni Paolo II” di Nardò cede per 3-0 contro la formazione neretina: stop che matura in avvio di secondo tempo, con la formazione di casa che sblocca il punteggio dopo appena trenta secondi dalla ripresa delle ostilità e poi chiude la pratica nel giro di dieci minuti. Per il Bitonto una gara sottotono, nonostante la prima frazione di gioco chiusa in parità e soprattutto il buonissimo impatto al match, quando i neroverdi si sono fatti decisamente preferire in termini di manovra e occasioni.

La cronaca del match. Solo due gli assenti per mister Valeriano Loseto, che deve rinunciare agli infortunati – ma in via di guarigione – Palazzo e Carullo. Rientrano dalle rispettive squalifiche Figliolia e Spinelli. Non al meglio Clemente, in panchina. Dunque, solito 3-5-2 di partenza con Petrarca tra i pali; linea di difesa over con Gomes – Silletti – Gianfreda; a centrocampo, nel mezzo Cardore play, gli interni sono capitan Mariani e Chiaradia, sugli esterni Riefolo e Tangorre; in avanti torna Figliolia a far coppia con Maffei.

Panchina con Civita, Muscatiello, Clemente, Cassano, Rapio, Spinelli, Moscelli, Lucchese, Corado.

In piena lotta promozione, il Nardò del tecnico del “centenario” neroverde Nicola Ragno e degli ex Lanzolla, Addae e Montinaro risponde con un 3-5-2 che vede Viola a guardia della porta; in difesa Russo – Lanzolla – De Giorgi; a centrocampo, Montinaro – Addae – Fedel nel mezzo, Orlando e Polichetti ad agire sulle corsie; in avanti il duo Ferreira – Gjonaj.

Subito Bitonto in avanti, dopo appena un giro di lancette: corner velenoso battuto dalla destra da Chiaradia, Viola respinge non senza qualche affanno.

Terzo minuto, Chiaradia lancia nello spazio, sulla sinistra, Maffei, che punta De Giorgi, entra in area di rigore ma conclude rasoterra sul primo palo, chiude bene Viola a terra.

8’, lancio di Gomes dalla propria metà campo, sponda aerea arretrata di Figliolia nell’area di rigore, la sfera arriva ai sedici metri a Maffei, che ci prova al volo senza pensarci due volte, palla oltre la traversa.

23’ e due azioni, una per parte, in un solo minuto: prima Bitonto pericoloso con un contropiede cinque contro due, mal gestito da Mariani, che sciupa una ghiotta opportunità attardandosi nel servizio ai compagni liberi; sul ribaltamento di fronte, Gjonaj si libera al limite dell’area di rigore, conclusione alta sopra la traversa.

Alla mezz’ora primo cambio forzato per mister Loseto e per il Bitonto: si ferma Maffei, l’uomo del momento, per un problema muscolare, dentro al suo posto Lucchese. Cardore alza la sua posizione in attacco, al fianco di Figliolia.

36’, occasione per i neretini: punizione di Montinaro dalla corsia di destra, stacca in area di rigore De Giorgi, para e blocca centrale Petrarca. Passa un solo giro di lancette, traversone di Fedel sempre alla destra, stacca Gjonaj, controlla Petrarca che para comodamente.

Non succede null’altro, compreso nei due minuti di recupero: termina a reti bianche la prima frazione di gioco. Meglio il Bitonto in avvio, poi col passare dei minuti è cresciuto il Nardò, coi neroverdi che – complice l’infortunio e l’uscita dal campo di Maffei – hanno fatto più fatica a ripartire.

La ripresa. Nessuna novità di formazione. Pronti via, neanche trenta secondi e il Nardò sblocca il punteggio: lancio dalla metà campo per la spizzata di Ferreira che libera in area di rigore, sulla sinistra, Gjonaj, botta di prima intenzione che supera sul primo palo Petrarca. 1-0 Nardò.

Insiste la formazione di casa, che ci prova al 49’ con la botta di Orlando da fuori area, conclsuione che non iqnuada lo specchio.

Il Bitonto fatica e il Nardò al 50’ raddoppia: azione che si sviluppa sulla destra, se ne va Fedel, traversone arretrato, velo di Ferreira che libera Gjonaj, bravo a divincolarsi tra le maglie difensive neroverdi, diagonale rasoterra che supera Petrarca. 2-0 Nardò.

Mister Loseto cambia: dentro Clemente per Cardore e Corado per Gomes, Tangorre arretra sulla linea dei tre di difesa mentre Chiaradia torna sulla corsia di sinistra. Ma il Bitonto non c’è e al 54’ viene fischiato un calcio di rigore per il Nardò: Addae lancia Ferreira sulla sinistra, il centrocampista ghanese va a chiudere il triangolo e viene steso in area di rigore da Petrarca. Inevitabile il penalty: se ne occupa della battuta Montinaro, che spiazza Petrarca e sigla il 3-0.

65’ e primo sussulto della ripresa per il Bitonto: punizione dalla trequarti destra di Lucchese, Clemente ci va di testa ma non inquadra lo specchio.

Partita che scorre via senza grossi sussulti: dentro Rapio per Tangorre a dieci dal fine. Il Bitonto ci prova all’82’: angolo di Chiaradia dalla sinistra, inzuccata di testa di Corado, di poco alta sopra la traversa. Si fa male in un contrasto di gioco Clemente, la sua partita dura appena 35 minuti, dentro al suo posto Muscatiello.

Gara che non ha più nulla da raccontare: il tempo scorre via, compresi i quattro di recupero e al triplice fischio finale fa festa il Nardò, che continua il suo sogno promozione verso la Serie C.

Prossimo impegno per il Bitonto, la sfida casalinga al “Rossiello” contro la capolista del girone H, la Cavese. Altra sfida complicata, ma il Bitonto vuole rialzarsi per continuare a stupire tra le mura amiche. Perché mancano ancora quei pochi punti al raggiungimento dell’obiettivo salvezza.

26^ GIORNATA CAMPIONATO SERIE D – GIRONE H

NARDÒ – BITONTO 3 – 0

Reti: 1’ st e 5’ st Gjonaj, 10’ st Montinaro (rig.)

NARDÒ (3-5-2): Viola; De Giorgi; Lanzolla, Russo; Orlando (43’ st Stragapede), Fedel, Addae, Montinaro (37’ st Urquiza), Polichetti (30’ st Antonacci); Ferreira (35’ st Mariano), Gjonaj (30’ st Bonilla).

A disp.: Plitko, Pinto, Dambros, Macrì, Stragapede.

All. Ragno

BITONTO (3-5-2): Petrarca; Gomes (7’ st Corado), Silletti, Gianfreda; Riefolo, Mariani (c), Cardore (7’ st Clemente, 42’ st Muscatiello), Chiaradia, Tangorre (34’ st Rapio); Figliolia, Maffei (30’ pt Lucchese).

A disp.: Civita, Cassano, Spinelli, Moscelli.

All. Loseto

Arbitro: Marra (Mantova). Assistenti: Vora (Como) e Manzini (Voghera).

Ammoniti: Polichetti (N)

Recupero: 2 pt – 4 st

Calcio d’angolo: 7 – 3

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto