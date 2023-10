Il Bitonto viene punito dall'ex Triarico: sconfitta per 1-0 contro il Fasano

Presso il Polisportivo Rossiello, il Bitonto ha incassato la seconda sconfitta della stagione, cedendo al Fasano per 1-0. Gli uomini guidati da Valeriano Loseto si fermano dopo il pari esterno contro la Polisportiva Santa Maria Cilento dello scorso weekend.

Dopo un primo tempo dove il portiere di casa Tarolli si è fatto trovare pronto sul colpo di testa di Calabria e il tentativo di Renelus, i neroverdi hanno trovato la replica nel secondo tempo con Mariano, che ha sfiorato la rete dopo un mancino; successivamente Idoyaga non ha inquadrato la porta al termine di un'azione corale dei biancazzurri, mentre Tedesco nel finale per poco non è andato a segno su un colpo di testa spentosi a lato del portiere ospite Lazaar. E così all'84' gli uomini guidati da Luca Tiozzo hanno confezionato il vantaggtio con il classico gol dell'ex firmato da Triarico: l'esterno ha insaccato il pallone da posizione ravvicinata venendo servito da Battista. Nel finale non è accaduto più nulla, dunque il Bitonto è rimasto a quota 4 punti in classifica.