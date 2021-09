Il Bitritto Norba espugna il campo della Rinascita Rutiglianese: finisce 1-0

Nella prima giornata del campionato di Promozione, girone A, vittoria in trasferta per gli uomini di mister Carella grazie al sigillo di Terrone

Parte con una sconfitta il campionato di Promozione (girone A) della Rinascita Rutiglianese, battuto a domicilio dal Bitritto Norba allo stadio comunale di Rutigliano col risultato di 1-0. Dopo un primo tempo attento dove i padroni di casa hanno cercato di contenere le iniziative degli ospiti, nella ripresa, al 50', a sbloccare il risultato ci pensa Terrone che approfitta di una distrazione della difesa avversaria. Gli uomini di mister Valentini, complice anche la stanchezza, non riesce a reagire: il Bitritto Norba sfiora più volte la seconda rete, anche su un calcio di rigore neutralizzato però dal portiere Colagrande, ma finisce così. La truppa guidata dal tecnico Carella convince dal punto di vista della prestazione e porta a casa i primi tre punti stagionali.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitritto Norba sulla propria pagina Facebook:

Con un goal di bomber Terrone il Norba Bitritto espugna Rutigliano. Partita dominata dalla squadra di mister Carella. Dopo un primo tempo dove il Bitritto sfiora il goal al 24' con una girata di Terrone che termina di poco al lato finisce a reti inviolate la prima frazione di gioco. Secondo tempo che inizia con un Bitritto che rientra in campo deciso e determinato, infatti passano solo quattro giri di lancette quando Kevin Cfarku imbecca Terrone in diagonale che insacca per il vantaggio. Il Norba sulle ali dell’entusiasmo si procura un rigore al 17' che vede Strippoli dal dischetto ipnotizzato da Colagrande. Si arriva al 27' quando un formidabile Tony Gernone su punizione centra il palo alla destra del portiere avversario. Finisce 0 a 1 con la squadra biancoverde che controlla il risultato senza affanni.