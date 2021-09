Il Bitritto Norba si fa raggiungere dall'Arboris Belli: 3-3 pirotecnico allo stadio Scirea

Pareggio pirotecnico del Bitritto Norba nel match contro l'Arboris Belli, valevole per la seconda giornata del campionato di Promozione pugliese (girone A). Sono gli ospiti ad aprire le danze allo stadio comunale Scirea di Bitritto, col gol di Di Cosola al 15', seguito dal sigillio dell'attaccante dei padroni di casa Terrone (al 25'). La squadra guidata dal tecnico Michele Carella trova anche il vantaggio prima della chiusura della frazione di gara, grazie alla rete di Cfarku. La gara sembra essersi incanalata sul binario favorevole al Bitritto Norba, tanto che Terrone sigla la sua personale doppietta al 55': per lui è il terzo sigillo finora in campionato. Tuttavia l'Arboris Belli al 72' accorcia le distanze con Leoci e poi pareggia i conti all'80', quando la punta Mastronardi insacca il 3-3 finale.