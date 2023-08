Il calendario del Monopoli: la prima al Veneziani contro il Monterosi, poi subito i big match con Catania e Avellino

Serie C Girone C

Bisognerà ancora attendere per conoscere contro chi il Monopoli esordirà nel campionato di Serie C 2023/2024. La Lega Pro ha stilato nel pomeriggio di oggi il calendario dei tre gironi, con partenza fissata il 3 settembre: nel raggruppamento C è stata inserita una X, che sarà colmata dal ripescaggio di una squadra avente diritto che verrà affrontata subito dai biancoverdi (potrebbe essere la Casertana); in attesa di ufficialità, l'esordio allo stadio Veneziani della formazione guidata da Francesco Tomei avverrà il 10 settembre, contro il Monterosi.

Alla quarta giornata il duro confronto con il neopromosso ma ambizioso Catania, alla quinta invece in Puglia arriverà l'Avellino, altra contendente al primo posto. Il settimo turno regalerà il derby contro il Foggia (8 ottobre), mentre nel nono ci sarà l'ormai classico duello contro la Virtus Francavilla; il 29 ottobre fissato il suggestivo derby al cospetto del Brindisi, una settimana dopo al Veneziani arriverà l'Audace Cerignola. L'altro faccia a faccia contro una pugliese, quello con il Taranto, è stato fissato per la diciassettesima giornata. Il 28 aprile, data dell'ultima gara della regular season, il Monopoli ospiterà il Messina.

Le prime classificate di ogni girone saliranno direttamente in Serie C. La quarta sarà stabilità attraverso i playoff, cui prenderanno parte le compagini che si classificheranno dal secondo al decimo posto. L'ultima retrocederà direttamente. Poi playout dal quintultimo al penultimo posto.

Scarica il calendario completo: Serie C-2