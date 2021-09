Il Corato batte di misura la Vigor Trani: ci pensa Di Rito

Successo di misura del Corato sulla Vigor Trani, nell'andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza andata in scena allo stadio Sant'Angelo dei Ricchi di Andria. I neroverdi creano molte occasioni, prima col gol annullato per fuorigioco a Ventura e poi coi tentativi non andati a buon fine di Di Rito, D'Aiello e dello stesso Ventura. La rete vincente arriva al 41' del primo tempo: il firmatario è Di Rito, che di testa batte Orizzonte su assist di Frappapimpa. I padroni di casa non riescono a trovare il raddoppio, ma alla fine arriva una vittoria fondamentale in vista dellla gara di ritorno, fissata giovedì 16 settembre.