Il Corato batte il Foggia Incedit e raggiunge il Manfredonia in vetta alla classifica (1-0)

Il Corato si prende la vetta del girone A dell'Eccellenza pugliese in coabitazione col Manfredonia. I neroverdi,infatti, sono riusciti a battere il Foggia Incedit nel recupero del secondo tempo della gara valevole per la sesta giornata: allo stadio Coppi di Ruvo di Puglia è stata decisiva al 77' la rete siglata da Diomande. Ora il Corato ha raggiunto quota 19 punti in classifica assieme appunto al Manfredonia (lo score è di 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta per entrambe).