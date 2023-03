Il Corato cade nello scontro diretto contro il Manfredonia: neroverdi ko per 4-0

Squadra in casa

Il Corato saluta, con molta probabilità, le residue chance di tenere viva la corsa al primo posto del girone A del campionato di Eccellenza. Allo stadio comunale di San Fedinando di Puglia i neroverdi sono stati battuti per 4-0 dal Manfredonia, che consolida la propria leadership in classifica vedendo avvicinarsi sempre più il traguardo della Serie D. A sbloccare il match ci ha pensato Morra al 2', abile a sfruttare un errore della retroguardia avversaria; al 16', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Giambuzzi ha insaccatto un colpo di testa valevole per il raddoppio.

Gli ospiti nella ripresa hanno provato a reagire, tuttavia nel finale di gara il Manfredonia ha arrotondato ulteriormente il risultato grazie all'azione personale di Panelli al 79' e al sigillo di Ayman all'85'. Il Corato, alla quarta sconfitta stagionale, resta fermo a quota 43 punti.