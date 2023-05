Il Corato saluta i playoff: contro il Bisceglie arriva uno 0-0

Il Corato lotta ma alla fine saluta i playoff al primo turno. Nel match andato in scena allo stadio Ventura, contro il Bisceglie, i neroverdi hanno colto uno 0-0 dopo i tempi supplementari: in virtù del miglior piazzamento in classifica, sono stati i nerazzurro stellati ad ottenere il pass per la finale del raggruppamento che vedrà il Manfredonia come avversario. Dopo che il portiere Daddario ha risposto prontamente a un paio di tentativi di Bonicelli, gli ospiti hanno colpito la traversa con il tiro dalla distanza di Suriano; nel primo tempo supplementare Stele è stato espulso per doppia ammonizione e ha lasciato il Bisceglie in inferiorità numerica, ma la formazione guidata da Fabio Di Domenico non è riuscita a sbloccare il risultato nel finale. Si interrompe così il cammino nella postseason del Corato.