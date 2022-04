Il Corato va ko nell'andata dello spareggio col Sava: 2-0 il risultato finale

Squadra in casa

Squadra in casa Sava

Nel primo atto degli spareggi tra le seconde classificate dei due girone dell'Eccellenza pugliese, il Corato è uscito sconfitto dalla sfida al Sava che si giocata allo stadio Camassa. 2-0 il risultato finale, maturato nel secondo tempo: ad aprire le danze al 62' è stato Quarta, mentre a chiudere i giochi ci ha pensato in pieno recupero Aquaro (92'). Finisce così, per il Corato ora ci sarà l'opportunità di ribaltare l'esito del confronto nella gara di ritorno, in programma domenica primo maggio.