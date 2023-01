Il Crotone espugna il Veneziani: il 2023 del Monopoli inizia con una sconfitta (2-1)

Serie C Girone C

Il Monopoli va ko nella prima partita ufficiale del 2023. Allo stadio Veneziani i biancoverdi sono caduti per mano del Crotone secondo in classifica: 2-1 il risultato finale, maturato nella ripresa. Ad aprire le marcature, in apertura di frazione, è stato il colpo di testa realizzato da Vitale al 46', mentre al 52' Chiricò ha battuto per la seconda volta Vettorel al termine di una pregevole azione personale. Nel finale i padroni di casa si sono gettati in avanti per riaprire la gara, riuscendoci solo all'80', quando Starita ha trasformato un calcio di rigore. Il Monopoli, alla nona sconfitta stagionale, è rimasto fermo a quota 26 punti.

Monopoli-Crotone, il tabellino

Marcatori: 46’ Vitale (C), 52’ Chiricò (M), 80’ Starita (M).

S.S. MONOPOLI 1966 (3-4-1-2): Vettorel; De Santis (59’ Pinto), Drudi, Bizzotto; Viteritti, Hamlili (85’ Piccinni), Vassallo, Giannotti (68’ Fella), Rolando (85’ Corti); Starita, Manzari. A disposizione: Avogadri, Dibenedetto, Mulè, Radicchio, Cristallo. Allenatore: Giuseppe Pancaro.

F.C. CROTONE (4-3-3); Dini; Cuomo, Golemic, Gomez, Petriccione, Vitale (75’ Awua), Papini, Tribuzzi (67’ D’Ursi),Carraro, Crialese (75’Giron), Chiricò (67’Kargbo). A disposizione: Branduani, Gattuso, Bove, Rojas Zamora, Filosa, Calapai, Cantisani, Panico, Pannitteri. Allenatore: Lerda Franco.

Arbitro: Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia. Assistenti: Mattia Bortolomucci sezione di Ciampino e Fabio Catani sezione di Fermo. Quarto ufficiale: Leonardo Mastrodomenico sezione di Matera.

Ammoniti: Hamlili (M), Rolando(M), Manzari (M), Crialese (C), Cuomo (C),Fella (M), Petriccione (C). Espulsi:

Note: recupero 0’ p.t., 4’ s.t. Angoli 1-1.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli