Il Foggia passa al Veneziani: Monopoli ko per 2-0

Serie C Girone C

Il Monopoli cade nel derby pugliese contro il Foggia. Allo stadio Veneziani sono stati infatti i rossoneri a trionfare ancora una volta (dopo il precedente dello scorso anno terminato con una sconfitta per 1-0) grazie alle reti di Di Pasquale al 15' e Vuthaj all'81'. Un 2-0 finale che è valso il quinto ko stagionale per i biancoverdi (il primo in campionato per l'allenatore Giuseppe Pancaro), rimasti fermi a quota 18 punti in classifica.

Monopoli-Foggia, il tabellino

RETI: 15’ Di Pasquale, 36’st Vuthaj

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Vettorel; De Santis(1’st Bizzotto), Drudi, Fornasier; Viteritti, Manzari(13’st Hamlili), De Risio(36’st Vassallo), Bussaglia(29’st Fella), Falbo; Starita, Montini(13’st Simeri). All.: Pancaro. A disp.: Nocchi; Pinto, Rolando, Radicchio, Corti, Piarulli, Cristallo.

CALCIO FOGGIA 1920 (3-5-2): Nobile; Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Frigerio(31’st Odjer), Petermann, Di Noia, Garattoni(22’st Leo); Malomo, Vuthaj(43’st Ogunseye), Peralta(22’st D’Ursi). All.: Gallo. A disp.: Illuzzi, Domingo; Schenetti, Chierico, Peschetola, Iacoponi, Tonin.

Arbitro: Luca Angelucci di Foligno. Assistenti: Pietro Pascali di Bologna e Marco Croce di Nocera Inferiore. IV: Fabio Rosario Luongo di Napoli.

Ammoniti: Vettorel, Starita(M); Rizzo(F). Espulsi: -.

Note: recupero 2’ p.t., 4’ s.t; angoli 12-2; divisa biancoverde per il Monopoli, bianca per il Foggia. Spettatori totali – di cui – abbonati.