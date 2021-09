Il Football Club Capurso passa al Comunale, ma la Rinascita di Rutiglianese strappa il pass per il secondo turno

Per la Rinascita Rutiglianese è arrivata un'altra sconfitta, la terza consecutiva contando le due maturate in campionato, anche se stavolta il ko è indolore: il Footbal Club Capurso espugna lo stadio comunale di Rutigliano ma gli uomini di mister Michele Valentini passano al secondo turno della Coppa Italia di Promozione al netto della vittoria per 3-1 maturata all'andata. La gara non ha regalato particolari emozioni nel complesso, gli ospiti tuttavia sono scesi in campo con un piglio più propositivo trovando il gol al 37', grazie al rigore realizzato da Paparella (nell'occasione è arrivata anche l'espulsione di Didonna). La Rinascita Rutiglianese si preoccupa di respingere gli assalti degli avversari e tiene botta: finisce 1-0.