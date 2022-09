Il Gravina acciuffa il Team Altamura all'ultimo secondo: termina in parità il derby della Murgia

Il Team Altamura prova a scappare ma il Gravina alla fine lo raggiunge proprio in extremis. Il derby della Murgia, anticipo della quarta giornata del girone H della Serie D andato in scena allo stadio D'Angelo, è terminato 1-1: è successo tutto nella ripresa, dopo che nel primo tempo Croce si è reso pericoloso per i padroni di casa e gli ospiti sono andati vicinissimi alla rete costringendo Errico ad un salvataggio sulla linea. Al 72' Molinaro ha portato in vantaggio il Team Altamura, mentre la replica del Gravina è giunta al 95' grazie al centro di Coppola. I biancorossi salgono a 5 punti in classifica, mentre il Gravina aggancia quota 3 (si tratta del terzo pareggio complessivo finora, sempre col risultato di 1-1).

Team Altamura-Gravina, il tabellino

TEAM ALTAMURA - FBC GRAVINA (1-1)

ARBITRO: Stefano Foresti(Bergamo)

ASSISTENTI: Fabio Gentile (Teramo) e Giuseppe Bosco (lanciano)

TEAM ALTAMURA (3-5-2)

Spina, Lacassia, Bertolo, Murtas, Errico, Dipinto (78 Serra), Casiello (90' Mattera), Bolognese (60' Ganci), Croce, Sosa (68 Molinaro), Caputo (63 Prinari). A DISPOSIZIONE: Guido, Schiavino, Soleil. ALLENATORE: Ciro Ginestra.

FBC GRAVINA (3-4-3)

Mascolo, Parisi, Kharmoud, ligorio (85'Perrelli), Lauria, Sanzone, Gonella (60 Tommasone), Bruno (86' Coppola), Actis Goretta (60 Dragutinovic),Chacon, Romano (89' Galardi). A DISPOSIZIONE: Corchia, Murania, Perrelli, Gambicchia, Galardi, Tommasone, Rosini. ALLENATORE: Ragone/Summa.

Note:

MARCATORI: 72' Molinaro (ALT) - 97' Coppola (GRA)

SPETTATORI: Circa 2000 di cui 400 ospiti

AMMONITI: Serra - Prinari - Molinaro (ALT) Kharmoud e Perrelli (GRA)

ANGOLI:(2-3)

RECUPERI: 1° T +1 === st +7