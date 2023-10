Il Gravina cade al cospetto della Fidelis Andria: secondo ko stagionale per i gialloblù

Dopo la bella vittoria sul Nardò il Gravina si ferma. Allo stadio Degli Ulivi i gialloblù sono stati battuti per mano della Fidelis Andria, una delle formazione più quotate del girone H della Serie D, per 2-1. Decisivo l'approccio dei padroni di casa.

Al primo minuto i federiciani sono andati a segno con il colpo di testa di Sasanelli, poi gli ospiti hanno replicato in occasione del tentativo di Santoro, che poi ha sfiorato il pari chiamando in causa in situazione di uno contro uno il portiere Baietti; al 44' la Fidelis Andria ha raddoppiato grazie a Scaringella ben servito da Strambelli. I gialloblù sono riusciti a riaprire la gara solo all'83', quando Da Silva ha accorciato le distanze su cross di Chiaradia. Inutile il forcing nel finale: il Gravina è rimasto fermo a quota 4 punti in classifica.