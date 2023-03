Il Gravina cede nel finale al Nardò: decide Gjonaj (1-0)

Dopo tre risultati utili consecutivi (i due pareggi contro Fasano e Molfetta intervallati dalla vittoria sulla Puteolana) si interrompe la striscia positiva del Gravina, battuto per 1-0 dal Nardò. Nella parte finale della ripresa il portiere Mascolo ha parato un rigore all'attaccante Gjonaj che però, all'85', ha siglato la rete del definitivo vantaggio per il Nardò. Il Gravina resta fermo a 25 punti, venendo sorpassato in classifica dal Molfetta che ha battuto il Francavilla in Sinni per 3-1.