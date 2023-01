il Gravina crea tanto ma pareggia con il Casarano: finisce 1-1 allo stadio Vicino

Il Gravina non sfigura di fronte la corazzata Casarano e alla fine porta a casa un pareggio che, a conti fatti, ha lasciato un po' l'amaro in bocca. Allo stadio Vicino i gialloblù hanno colto un 1-1 in un match dove sono state create diverse occasioni da gol: dopo gli spunti di Bruno, Prado, Ligorio e Kharmoud, al 51' è arrivato il meritato vantaggio firmato da Coppola con un tiro preciso. Al 67' però il portiere Mascolo ha commesso fallo su Saraniti, con l'arbitro che ha assegnato iun calcio di rigore al Casarano trasformato poi da Strambelli. Il Gravina è salito a quota 16 punti in classifica, tanti quanti quelli conquistati dal Molfetta.