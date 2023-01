Il Gravina lotta ma cade contro il Brindisi: sconfitta per 3-1 al Fanuzzi

Dopo il pareggio contro il Casarano il Gravina è caduto per l'ottava volta in stagione allo stadio Fanuzzi, contro il Brindisi: 3-1 il risultato finale in favore degli uomini allenati da Ciro Danucci (assente per squalifica), che sono andati in vantaggio all'8 con Gorzelewski; al 40' gli ospiti hanno pareggiato grazie ad Oliveira, ma quasi istantaneamente i biancazzurri hanno trovato il sorpasso in occasione del gol di Stauciuc (44'). A chiudere i conti al 91' ci ha pensato poi Opoola, al quarto centro stagionale: il Gravina è rimasto fermo a quota 16 punti in classifica, gli stessi conquistati da Molfetta e Lavello.

Brindisi-Gravina, il tabellino

BRINDISI: Vismara, Esposito, Gorzelewski, Cancelli, Felleca(37’ st Mancarella) , D’Anna (44’+4’ Di Modugno),Ceesay(37’ st Rossi), Sirri, Palumbo (22’ st De Rosa), Baldan, Stauciuc (33’ st Opoola). A DISPOSIZIONE: Auro, Di Fusco, Montalto, Rossi, De Rosa, Opoola, Bucceri, Di Modugno,Mancarella. ALLENATORE: PERRONE.

GRAVINA: Mascolo, Parisi (12’ st Servat), Quaranta(25’ st Tommasone), Sanzone, Lauria, Ligorio (29’ st Manes), Kharmoud, Gambicchia (1’ st Perrelli), Oliveria, Coppola, Intinacelli(25’ st Galardi). A DISPOSIZIONE: Vicino, Tommasone, Manes, Galardi, Servat, Curvino, Perrelli, Zappacosta,Stanisavic. ALLENATORE: SUMMA.

AMMONITI: 13’ pt Gorzelewski (B), 33’ pt Gambicchia (G), 23’ st Quaranta (G), 34’ st Baldan (B), 44’+2 st Esposito (B)

ESPULSI:

MARCATORI: 8’ pt Gorzelewski (B), 40’ pt Oliveira (G), 44’ pt Stauciuc (B), 45’+1 st Opoola (B).

RECUPERO PRIMO TEMPO:2’.

RECUPERO SECONDO TEMPO:5’.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Brindisi