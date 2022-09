Il Gravina si fa raggiungere dalla Nocerina: la prima al Vicino finisce 1-1

Il Gravina ci prova ma alla fine non riesce a portare a casa la vittoria: il primo match di campionato allo stadio Vicino, contro la Nocerina, è terminato 1-1. C'è qualche rimpianto per la formazione guidata dal duo Summa-Ragone, che è stata avanti per tutto il match salvo poi compromettere il successo a causa di un errore difensivo negli ultimi minuti. Ad andare a segno per i padroni di Casa è stato Chacon al 10', rete seguita dalle occasioni firmate da Kharmoud e Tommasone; ancora Tommasone, nel secondo tempo, si è reso pericoloso senza però troppa fortuna, e così all'80' la Nocerina ha pareggiato i conti con Talamo all'80'.