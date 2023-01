Il Gravina si ferma: sconfitta per 2-1 ad opera della Nocerina

Squadra in casa

Dopo due vittorie consecutive ottenute contro Martina e Lavello, il Gravina cade a cospetto della Nocerina. Il match che si è giocato allo stadio San Francesco D'Assisi è terminato 2-1: i padroni di casa hanno rotto l'equilibrio al 19' grazie a Maletic, pronto ad approfittare di un errore in disimpegno degli ospiti; al 36' però Parisi, con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha trovato il pari. I gialloblù hanno provato a spingere alla ricerca del secondo gol, ma al 66' la Nocerina ha trovato il definitivo sorpasso in coccasione dell'inzuccata di Caso Naturale. Il Gravina è rimasto fermo a quota 15 punti, gli stessi ottenuti finora da Francavilla in Sinni e Molfetta.