Il Gravina soccombe al Barletta: decima sconfitta stagionale per i gialloblù

Seconda sconfitta consecutiva per il Gravina, stavolta battuto dal Barletta terzo in classifica con il risultato di 2-0. A decidere il match andato in scena allo stadio Puttili sono stati Loiodice, in rete al 38' su assist di Russo e Lattanzio, abile nel finalizzare una ripartenza al 54'; i gialloblù si sono resi pericolosi con Manes e Coppola, che ha colpito la traversa dopo aver concluso al volo. Il Gravina è rimasto fermo a quota 20 punti, al terzultimo posto in classifica.