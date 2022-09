Il Gravina spreca e il Casarano ne approfitta: sconfitta per 1-0 al Capozza

Allo stadio Capozza il Gravina non ha capitalizzato le tante occasioni da gol create e alla fine è stato sconfitto dal Casarano per 1-0. I padroni di casa si sono resi pericolosi in avvio di gara con Saraniti, a cui ha replicato l'iniziativa di Kharmoud al 20'. I rossoblù sono stati molto ispirati in zona offensiva, specialmente grazie a Burzio pericoloso in un paio di occasioni: tuttavia, al 33', a sbloccare il risultato ci ha pensato Marsili che ha insaccato a seguito di un violento tiro da fuori area.

Nella ripresa il Gravina ha sfiorato il pareggio con Tommasone, che però non è riuscito ad inquadrare la porta, e successivamente con Chacon: anche in questo caso la mira non è stata precisa. All'82' gli ospiti sono rimasti in dieci uomini a causa dell'espulsione di Kharmoud e, nelle battute finali (91'), il portiere del Casarano Baietti è miracoloso nel neutralizzare il rigore calciato da Lauria. Si tratta del primo ko stagionale dopo il pareggio ottenuto nella prima giornata contro la Nocerina.