Il Molfetta impone un pari al Barletta (1-1)

Squadra in casa

Squadra in casa Molfetta

Il Molfetta ferma la rivelazione Barletta e torna a muovere, seppur parzialmente, la classifica. Allo stadio Paolo Poli i biancorossi hanno pareggiato per 1-1: dopo l'espulsione di Maccioni tra gli ospiti (per comportamento scorretto), è arrivato il vantaggio degli uomini guidati da Francesco Bitetto ad opera di Vivacqua, che ha insaccato un tiro dalla distanza al 23'; quasi subito però il Barletta ha replicato grazie al colpo di testa di Polidori (26'). Il Molfetta ha raggiunto 16 punti in classifica, gli stessi ottenuti dal Gravina.