Il Molfetta va ko: contro il Matera termina 1-0

Il Molfetta riparte con una sconfitta. Allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno i biancorossi hanno incassato un risultato di 1-0 contro il Matera: decisiva la rete di Piccioni arrivata al 45'. Si è trattato del nono ko complessivo per gli uomini guidati dal tecnico Francesco Bitetto: il Molfetta è rimasto così fermo a quota 15 punti (come Gravina e Francavilla in Sinni) in piena zona playout.