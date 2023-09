Il Monopoli cade a Potenza: rossoblù vittoriosi per 2-1, primo ko per Tomei

Serie C Girone C

Primo ko stagionale per il Monopoli, che è caduto sotto i colpi del Potenza tra le mura dello stadio Viviani: i biancoverdi sono stati sconfitti per 2-1, in rimonta, dopo che al 24' avevano trovato il vantaggio con il difensore Cargnelutti, al debutto dal primo minuto. Quasi immediatamente gli uomini guidati dall'ex Alberto Colombo hanno impattato il match con Hadziosmanovic al 27' per poi completare il sorpasso nella ripresa: decisivo il gol di Steffé al 75'. Il Monopoli resta fermo ad un punto in classifica, e nell'infrasettimanale e previsto il big match contro il Catania al Veneziani.

Potenza-Monopoli, il tabellino

Reti: 24′ Cargnelutti (Mon), 27′ Hadziosmanovic (Pot), 20′ st Steffè (Pot)

Potenza (3-5-2): Gasparini; Gyamfi, Sbraga, Verrengia; Hadziosmanovic, Laaribi, Schiattarella (11′ st Rossetti), Saporiti (32′ st Candellori), Volpe (37′ st Armini); Gagliano (11′ st Steffè), Caturano (37′ st Asencio).

All.: Colombo.

A disp.: Alastra, Maddaloni, Di Grazia, Prezioso, Mata, Hristov.

Monopoli (4-2-3-1): Perina; Fazio, Cargnelutti, Ferrini, De Santis; Vassallo (25′ st Hamlili), De Risio (41′ st Iaccarino); Borello, Starita, D’Agostino (11′ st Riccardi); Simone (11′ st Spalluto).

All.: Tomei.

A disp.: Bosit, Sorgente, Dibenedetto, Angileri, Fornasier, De Paoli, Santaniello, Cristallo, Piarulli, Mazzotta, Peschetola.

Arbitro: Maria Marotta di Sapri.

Assistenti: Marco Morcheddu di Oristano, Elia Tini Brunozzi di Foligno.

Quarto ufficiale: Liberato Maione di Ercolano.

Ammoniti: Schiattarella, Volpe (Pot), Vassallo, Borello, Cargnelutti (Mon).

Espulsi: -.

Recupero: 1′ p.t., 4′ s.t.

Angoli: 5-3.

Tiri / Tiri in porta: 7/3 (Pot), 4/3 (Mon).

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli