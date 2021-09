Il Monopoli non si ferma: 2-1 al Messina e primo posto solitario in classifica

La formazione biancoverde, al Veneziani, ha trovato la terza vittoria consecutiva in campionato

Fa tris il Monopoli nel match della terza giornata del campionato di Serie C contro il Messina: la formazione guidata da Alberto Colombo ha battuto allo stadio Veneziani il Messina col risultato di 2-1, cogliendo la terza vittoria consecutiva e il primo posto solitario in classifica. Ha aperto le marcature al 16' Adorante per i siciliani, il pareggio è stato a firma del solito Starita (25'). Decisivo il gol di Grandolfo, al 67', subentrato nel secondo tempo.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli sui propri canali ufficiali:

MONOPOLI-MESSINA 2-1

RETI: Starita 25’, Grandolfo 67’ (MO), Adorante 16’ (ME).

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Arena, Bizzotto, Mercadante, Novella (Tazzer 75’), Bussaglia (Langella 86’), Vassallo (Hamlili 59’), Piccinni, Guiebre, Starita (Nocciolini 86’), D’Agostino (Grandolfo 59’).

A disposizione: Guido, Riggio, De Santis, Morrone, Romano, Nina, Milani.

All. Colombo.

A.C.R. MESSINA (4-4-2): Lewandowski, Morelli, Celic (Mikulic 68′), Carillo, Sarzi, Distefano (Fazzi 59’), Fofana (Marginean 59’), Damian, Simonetti, Adorante (Vukusic 71’), Balde (Busatto 46’).

A disposizione: Fusco, Goncalves, Fantoni, Konate, Catania, Rondinella.

All. Sullo.

Arbitro: Francesco Luciani di Roma 1.

Assistenti: Luca Valletta di Napoli, Federico Votta di Moliterno.

Quarto ufficiale: Cristiano Ursini di Pescara.

Ammoniti: Vassallo 47’, Guiebre 68’, Hamlili 77’ (MO), Adorante 17’ (ME).

Espulsi: –

Note: –

Recupero: 3’ p.t.,4’ s.t.

Angoli: 6-2.

Divisa biancoverde per il Monopoli, rossa per il Messina.